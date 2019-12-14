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Eczanelerin camını kıran saldırgan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 09:33 | Son Güncelleme

Muğla’da madde bağımlısı olduğu iddia edilen, antidepresan ilaç almak için 3 eczanenin camını sopayla kırdıktan sonra elindeki sopa ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan H.T.

Eczanelerin camını kıran saldırgan görüntülendi

Muğla’da madde bağımlısı olduğu iddia edilen, antidepresan ilaç almak için 3 eczanenin camını sopayla kırdıktan sonra elindeki sopa ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan H.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahsın eczanenin camını kırma anı, cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.
Olay, Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi 12 Sokak’ta meydana geldi. İş bulmak için Sakarya’dan Muğla’ya gelen ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen H.T., eczanenin camına elindeki sopayla vurmaya başladı. Camı kırmaya çalışan H.T.’yi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, H.T.’yi elinde sopayla sokakta yürürken yakaladı. Yapılan incelemede H.T.’nin 3 eczanenin camını kırdığı belirlendi. Gözaltına alınan H.T.’nin bağımlılığı nedeniyle antidepresan ilaç almak için eczanelerinin camlarını kırdığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan, H.T.’nin eczane camlarına sopayla vurma anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Eczanelerin camını kıran saldırgan görüntülendi

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