Eczanesinin arka bölümünü müzik stüdyosuna çevirdi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta yaşayan eczacı Kayhan Örnekol, eczanesinin arka odasını müzik stüdyosuna çevirerek bağlama, ud, klavye gibi müzik aletleriyle donattı. Gündüzleri eczacılık yapan evli ve 1 çocuk babası Örnekol bazı organizasyonlarda canlı müzik de yaparken, zaman zaman eczaneye gelen müşterilerine de müzik yaptığını söylüyor. Üniversite yıllarında profesyonel müzik yapan Örnekol, müzik tutkusunun babasının kendisine 6 yaşında bağlama almasıyla başladığını belirtti. Üniversite yıllarında profesyonel olarak müzik yapan Örnekol, okulunun bitmesiyle memleketi Sivas'a geldi. Eczanesinin arka odasında ses izolasyonu yaparak stüdyoya çeviren Kayhan Örnekol, 6 yaşında eline aldığı bağlamayla başlayan müzik sevdasını iş yaşamına girdiğinde de sürdürdü. Bağlama, ut, kanun, klavye, ney, cümbüş, ritim saz, klavyeli çalgılar gibi çok sayıda müzik aletini de başarıyla çalabilen Örnekol, güzel sesiyle de kendisini dinleyenlerin beğenisini topluyor. 'MÜZİK SEVDAM ECZACILIKTAN ÖNCE BAŞLADI'

Müziğe ilgisinin nasıl başladığını anlatan Örnekol şunları söyledi "Müzik sevdam eczacılıktan daha önce başladı. Babam çok severdi müziği ve 6 yaşında bana da bağlama aldı. Daha sonra ud ve kanun çalarak Sivas Belediyesi Konservatuarı'nda yıllarca koristlik yaptım. Sonra üniversiteyi kazanınca İzmir'de Ege Üniversitesi korosunda kanun çaldım. Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi'nde koristlik ve solistlik yaptım. Okul okurken akşamları İzmir'de Karşıyaka, Gümüldür, Kuşadası gibi çeşitli yerlerde 10 yıl profesyonel müzisyenlik yaptım. Daha sonra Sivas'a döndüm ve eczane açtım ama hiçbir zaman müzik sevgim bitmedi. Eczanemin arkasını stüdyo yaptım. Her zaman müzikle iç içeyim. Eczanenin arkasına stüdyo yapınca ses sistemiyle müşteriler belki rahatsız olur diye yalıtım yaptırdım. Tam bir stüdyo gibi kayıt yapmak veya çalışmak için stüdyo yaptım ve devamlı zaten burada çalışıyorum. Burada kamerayla da eczaneye bakıyorum. Eczacılıkta yapıyorum ön tarafa da geçiyorum" dedi. 'MÜŞTERİLER DE İSTİYOR'

Eczanesine ilaç almaya gelen müşterilerinin müzikle olan ilgisini bildiğini ve bazen şarkı istekleri aldığını belirten Örnekol sözlerini şöyle sürdürdü: "Müşterilerimin çoğu müzikle uğraştığımı biliyor. Çoğu zaman da istek üzerine çalıp söylediğim oluyor. İyi, güzel bir organizasyon olursa akşamları bazen özel yerlere gidip canlı müzik yapıyorum ama seçerek gidiyorum. Konser de düşünüyorum ama teklif gelirse büyük işler yapmak isterim. Eczanede beraber çalıştığım arkadaşlarım, çok eski arkadaşlarım. Onlar da müziği seven insanlar. Fırsat buldukça onlara da müzik yapıyorum. Zaten beraber eczanede yaşadığımız için onlara da özel müzik yapmış oluyorum. Onlar da çok memnun müzik hayatımdan." 'MÜZİK HARİÇ BÜTÜN HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM' Müzikte bir türlü istediği yere ulaşamadığını belirten Örnekol, "Müzikte çok iddialıyım. İstiyorum ki büyük bir orkestra olsun. Onlar çalsın ben söyleyeyim. Böyle bir hayalim var. Daha büyük yapımcılarla çalışmak istiyorum. Oralara da ulaşmak zor, onun dışında küçük yapımcılarla çalışmak istemedim. Büyük bir yapımcı olursa albüm yapmayı çok istiyorum. Belki gerçekleşmeyen tek hayalim budur müzik hayatımda" dedi.