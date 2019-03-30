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Eczaneye terk edilen bebek, Sevgi Evi'ne yerleştirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 12:20 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, kimliği belirsiz kadının ilaç alma bahanesiyle girdiği eczanede bırakıp gittiği 5 aylık erkek bebek, Sevgi Evi'ne yerleştirildi.

Eczaneye terk edilen bebek, Sevgi Evi'ne yerleştirildi

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, kimliği belirsiz kadının ilaç alma bahanesiyle girdiği eczanede bırakıp gittiği 5 aylık erkek bebek, Sevgi Evi'ne yerleştirildi.
Kimliği belirlenemeyen 20 yaşlarındaki kadın, dün saat 16.50'de merkez Kocasinan ilçesi Hacısaki Mahallesi Çimen Sokak'taki eczaneye girdi. Kadın, eczane çalışanlarından ağrı kesici ilaç istedi. Kucağındaki battaniyeye sarılı bebeği sandalyeye bırakan kadın, çalışanlara, aracından para alacağını söyleyerek dışarı çıktıktan sonra eczaneye dönmedi. Eczane çalışanlarının haber vermesiyle gelen polis ekipleri, erkek bebeği hastaneye götürdü.
Sağlık kontrolünden geçirilen bebek, Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Koruma altına alınan bebek, Sevgi Evi'ne yerleştirildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisin, bebeği terk eden kadını bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Eczaneye terk edilen bebek, Sevgi Evi'ne yerleştirildiEczaneye terk edilen bebek, Sevgi Evi'ne yerleştirildiEczaneye terk edilen bebek, Sevgi Evi'ne yerleştirildi

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