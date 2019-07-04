Eczaneye yürüyerek köylüye jandarma yardım etti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS'te yalnız yaşayan Hasan Öztan’ın (74), ilaçlarını alabilmek için köyden eczaneye kadar yürüdüğünü fark eden jandarma ekibi, yardıma koştu. Jandarma, otomobille kent merkezine ulaştırdığı Öztan'ın ilaçlarını aldıktan sonra minibüse bindirerek köyüne gönderdi.

DENETİM YAPARKEN FARK ETTİLER

Musabeyli'nin Fericik köyünde yalnız yaşayan ve çeşitli hastalıkları olan Hasan Öztan, sabah saatlerinde ilaçlarını almak için Kilis kent merkezine doğru yürümeye başladı. Otostop yapan ancak kimsenin aracına almadığı Öztan'ı yolda trafik denetimi yapan jandarma ekibi fark etti. Jandarmalar, nereye gittiğini sorduğu Öztan'ın sıcak havada 20 kilometre uzaklıktaki kent merkezine gitmeye çalıştığını öğrendi. Bunun üzerine jandarma ekibi, trafik denetimi yaptığı otomobile aldığı Öztan'ı, kent merkezindeki bir eczaneye getirdi. Burada ilaçları alması sağlanan Öztan, daha sonra yeniden sıkıntı yaşamaması için minibüsle köyüne gönderildi.

Hasan Öztan ve yakınları, duyarlı davranışından dolayı jandarmalara teşekkür etti.

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