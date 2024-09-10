Eczaneyi acı acı çığlıklar inletti! Konya'dan akılalmaz görüntüler: Eşine birdenbire defalarca bıçak darbesi indirdi

Eczanedeki bıçaklı saldırının görüntüleri izleyenlerin kanını dondurdu. Eşiyle beraber ilaç almaya giden adam ansızın bıçak çekip eşini öldüresiye bıçakladı. Saldırgan adam tutuklandı, bu sırada eşinin ilk ifadesi ortaya çıktı. Bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kadın eşi hakkında olaydan bir hafta önce uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.

ECZANEDE TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, 28 Ağustos günü Çarşamba günü merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesinde bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan 4 çocuk annesi Keziban A., gece vardiyasından çıkarak psikiyatri polikliniğinde randevusu olan eşi Ecir A.'yı hastaneye götürdü. Doktorun yazdığı reçetedeki ilaçları almak için eczaneye giren çift burada tartışmaya başladı.

BİRDEN BIÇAK ÇEKİP SALDIRDI

Ecir A., tartışma sırasında yanında bulunan bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Eczanedekilerin müdahalesi sonrası Ecir A., eşini bırakıp eczaneden uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde, çiftin eczaneye girdikten sonra Ecir A.'nın bıçağı cebinden çıkartarak eşine saldırdığı, daha sonra eczanedekiler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı görülüyor.

İKİ YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Ambulansla hastaneye kaldırılan Keziban A.'nın karın bölgesi ve kolundan bıçaklandığı öğrenildi. Keziban A., buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

BIÇAKLANAN KADININ İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Keziban A.'nın ilk ifadesinde, olaydan bir hafta önce uzaklaştırma kararı aldırdığını, eşinin kendisini aldattığını söyleyip sürekli kavga çıkardığını, sinir hastası olduğu için tartışmalarının olduğu, ilaç almaya gittiklerinde eşinin kendisini bıçakladığını söylediği öğrenildi.

SALDIRGAN ADAM TUTUKLANDI

Polis ekiplerince yakalanan Ecir A. ise sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır