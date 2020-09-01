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Ed Sheeran baba oldu! Kızına verdiği isim şaşırttı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 01.09.2020 15:52 | Son Güncelleme

Doğuma günler kala, baba olacağı ortaya çıkan İngiliz şarkıcı Ed Sheeran ve eşi Cherry Seaborn'un bebekleri dünyaya geldi. Çift, kızlarına Lyra Antartika ismini verdi.

Ed Sheeran baba oldu! Kızına verdiği isim şaşırttı

Dünyanın en çok kazanan sanatçıları arasında gösterilen şarkıcı Ed Sheeran'dan müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz günlerde eşi Cherry Seaborn'un hamile olduğu ve doğuma sayılı günlerinin olduğu ortaya çıkan Sheeran, baba oldu.

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29 yaşındaki İngiliz şarkıcı, Instagram hesabından kızınının dünyaya geldiğini ve adını Lyra Antartika koyduklarını açıkladı.

"BULUTLARIN ÜZERİNDE HİSSEDİYORUZ"

Ed Sheeran, kızının çoraplarını paylaşarak, duygularını şu şekilde dile getirdi: Sizinle paylaşmak istediğim kişisel bir haberim var. Geçtiğimiz hafta eşim Cherry, güzel ve sağlıklı kızımız Lyra Antartika Seaborn Sheeran’ı dünyaya getirdi.

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Anne ve bebeğin durumu gayet iyi. Bulutların üzerinde hissediyoruz. Bu dönemde mahremiyetimize saygı duyacağınızı umuyoruz. Geri dönme zamanı geldiğinde görüşmek üzere.

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MÜZİĞE ARA VERDİ

Öte yandan Sheeran, daha önce özel hayatına daha çok vakit ayırabilmek için, müzik kariyerine bir süre ara verdiğini açıklamıştı.

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