Ed Sheeran, U2’nun rekorunu kırdı

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, Instagram hesabından bir açıklama yaptı ve U2’ya ait olan dünya turnesi rekorunu kırdığını açıkladı. Henüz süren ve daha 12 konserlik bir programın da olduğu turne ile ilgili açıklama yapan Sheeran, şöyle dedi:

“Divide turu u2’ya ait olan tüm zamanların en çok gişeye ait rekoru kırdı. Artık tüm zamanların en çok dinleyiciyi ağırlayan ve en yüksek hasılat yapan turu. Gösteriye gelen her birinize teşekkürler. Asla unutulmayacak 12 gösteri kaldı.”





