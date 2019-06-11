HABER

Eda Baba konserinde sınav stresi attılar

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2019 16:16 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde gençlik konserinde sahne alan alternatif müziğin yeni temsilcilerinden Eda Baba yoğun ilgi gördü.Erbaa belediyesi, hafta sonu yapılacak olan üniversite sınavı öncesi öğrencilerin sınav stresini atabilmesi için Eda Baba konseri düzenledi.

Eda Baba konserinde sınav stresi attılar

Tokat’ın Erbaa ilçesinde gençlik konserinde sahne alan alternatif müziğin yeni temsilcilerinden Eda Baba yoğun ilgi gördü.
Erbaa belediyesi, hafta sonu yapılacak olan üniversite sınavı öncesi öğrencilerin sınav stresini atabilmesi için Eda Baba konseri düzenledi. Cumhuriyet meydanında düzenlenen konser öncesinde Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl konuşma yaptı. Başkan Karagöl, gençlik konserlerinin ilkini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Siz Erbaalı kardeşlerimin üniversite sınavı öncesi sınav stresini atmalarını sağlamak, hem de yaza merhaba demek adına başlattığımız bu etkinliği geleneksel hale getireceğiz. Etkinliğimizin ilk sanatçısı benimde proje çizerken severek dinlediğim Eda Baba oldu. Umarım sizde beğenerek dinleyecek ve çok eğleneceksiniz” dedi. Başkan Karagöl sanatçı Eda Baba’ya üzerinde Eda Baba yazılı 60 numaralı Erbaa Spor forması hediye etti. Yaklaşık 2 saat süren konserde öğrenciler doyasıya eğlendi.

Eda Baba konserinde sınav stresi attılar

Eda Baba konserinde sınav stresi attılar

PARTNER Çernobil'de doğan tek çocuktu! İşte son hali... Çernobil'de doğan tek çocuktu! İşte son hali...
Hande Yener’den Demet Akalın’a dostluk mesajıHande Yener’den Demet Akalın’a dostluk mesajı
Meltem Cumbul denize girmek yerine oturmayı tercih ettiMeltem Cumbul denize girmek yerine oturmayı tercih etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Tatilde görüntülendiler! Silikon taktırdı iddiası

Tatilde görüntülendiler! Silikon taktırdı iddiası

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Borçları yüzünden pornocu olmuştu...

Borçları yüzünden pornocu olmuştu...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Var mısın yok musun'un Hakan'ından örnek davranış!

Var mısın yok musun'un Hakan'ından örnek davranış!

Deniz Akkaya'dan tecavüz sahnesi isyanı

Deniz Akkaya'dan tecavüz sahnesi isyanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.