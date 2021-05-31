Eda Ece'den 'Anadolu Efes' paylaşımı! Hemen sildi

Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile bir dargın barışık aşk yaşayan Eda Ece, Anadolu Efes'in Euroleague'de şampiyon olmasının ardından paylaşımda bulundu.

Anadolu Efes'te forma giyen sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Ece, "Euroleague şampiyonu Anadolu Efes! Tebrikler! Gurur" yazdı.

Eda Ece'nin bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Ünlü oyuncu kısa bir süre sonra paylaşımını sildi.

Eda Ece geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle ile Nişantaşı'dan objektiflere takılmıştı. Mutlu olduğunu söyleyen Ece, ilişkisi hakkındaki sorular üzerine, “Sürekli ‘ayrıldım, barıştım, kavga ettim’ bunları söylemek istemiyorum şu an hiçbir sorun yok görüyorsunuz. Kimseye mutluluk resmi gösterme çabam yok" diye konuşmuştu.



