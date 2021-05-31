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Eda Ece'den 'Anadolu Efes' paylaşımı! Hemen sildi

31.05.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Eda Ece, Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes'i ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'i tebrik etti.

Eda Ece'den 'Anadolu Efes' paylaşımı! Hemen sildi

Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile bir dargın barışık aşk yaşayan Eda Ece, Anadolu Efes'in Euroleague'de şampiyon olmasının ardından paylaşımda bulundu.

Anadolu Efes'te forma giyen sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Ece, "Euroleague şampiyonu Anadolu Efes! Tebrikler! Gurur" yazdı.

Eda Ece'nin bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

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Ünlü oyuncu kısa bir süre sonra paylaşımını sildi.

Eda Ece geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle ile Nişantaşı'dan objektiflere takılmıştı. Mutlu olduğunu söyleyen Ece, ilişkisi hakkındaki sorular üzerine, “Sürekli ‘ayrıldım, barıştım, kavga ettim’ bunları söylemek istemiyorum şu an hiçbir sorun yok görüyorsunuz. Kimseye mutluluk resmi gösterme çabam yok" diye konuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes Eda Ece
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
efes pilseni anadolu efes diye değiştirmeye baskı kuran zihniyeti kınıyorum.

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