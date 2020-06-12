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Eda Ece'den doğum gününde anlamlı istek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 09:56 | Son Güncelleme

Doğum gününe sayılı günler kalan Eda Ece, arkadaşlarından ve takipçilerinden bir hediye istemeyerek kanser hastaları adına bağış yapmalarını rica etti.

Eda Ece'den doğum gününde anlamlı istek

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde ‘Yıldız’ karakterine can veren Eda Ece, 20 Haziran’da 30. yaşını kutlayacak. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan oyuncu, doğum gününde özel hediye kabul etmeyeceğini bunun yerine Türk Kanser Derneği’ne açtığı bağış kampanyasına destek yapılmasını istedi.

“KANSER TEDAVİSİ GÖRENLERE UMUT OLMAK İSTİYORUM”

Konuyla alakalı sosyal medya sayfasından paylaşım yapan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: “Hepinize merhaba. Bu sene doğum günümde Türk Kanser Derneği’nde bir bağış kampanyası açtım. Sevenlerimden ve yakınlarımdan, kanser tedavisi gören ve imkanları kısıtlı yetişkin ve çocuklara umut olmalarını istiyorum. Kanser tedavisi sürecinden geçmek yeterince zorken, bir de imkanlarınızın kısıtlı olması bu süreci çok daha zor yapıyor, lütfen desteğinizi esirgemeyin” dedi.

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