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  4. Eda Ece’nin deprem bölgesi açıklaması olay oldu! “Sandıktan onu anladık ama neyse”

Eda Ece’nin deprem bölgesi açıklaması olay oldu! “Sandıktan onu anladık ama neyse”

14.06.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece bir ödül törenine katıldı. Ünlü oyuncunun ödül konuşması sosyal medyada gündem oldu. “Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı" diyen Ece'nin sözleri tepki topladı. Ünlü isim konu ile ilgili açıklama yaptı.

Eda Ece’nin deprem bölgesi açıklaması olay oldu! “Sandıktan onu anladık ama neyse”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım sürecindeki makyajsız haliyle dikkat çeken Eda Ece bir ödül törenindeki konuşmasıyla gündem oldu. Yasak Elma dizisinin yıldızı açıklamalarıyla tepki topladı.

32 yaşındaki ünlü isim "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse..." dedi. Ünlü ismin açıklaması salonda alkışlarla karşılandı.

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Eda Ece konuşmasının tepki toplamasının ardından ödül aldığı dergi kapağının şubat ayı kapağı olduğunu ve bu yüzden açıklamasında depreme değindiğini dile getirdi.

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Ece açıklamasında "Bir sürü mağdur olan bu acıyı yaşayan, ailesinden kaybı olan arkadaşlarım var benim. Ben zaten hassas travma yaşamışım. Ben niye bununla dalga geçeyim. Dalga malga bunu yazan zaten art niyetli. Baştan sona mizahi şekilde ele aldım. Ben Yıldız'da da bunu yaptım. Şaka yaparak da bazı şeyleri aşıyorsun bu arada. Mizahla ben bazı şeyleri kotarıyorum. Benim stilim bu. Kimseye hakaret etmedim." sözlerine yer verdi.

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Sinan Akçıl ise Ece'nin konuşmasına "Saçmasapan bir yorum daha, yazık" yorumunu yaptı.

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