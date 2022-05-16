Eda Ece ve Buğrahan Tuncer birbirlerini yine sildi!

Ünlü oyuncu Eda Ece ile Anadolu Efes'te forma giyen basketbolcu Buğrahan Tuncer, 2019'un haziran ayında aşk yaşamaya başlamıştı. Çalkantılı birlikteliklerini gözlerden uzak tutmayı tercih eden çiftten yine ayrılık haberi geldi.

DÖRDÜNCÜ KEZ BİTTİ

Daha önce "Özel hayatımı sürekli açıklamak, 'ayrıldım, barıştım, kavga ettim' demek istemiyorum." ifadelerini kullanan ünlü oyuncunun, dördüncü kez ilişkisini noktaladığı konuşuluyor.



"SİNİRLENİNCE BUĞRAHAN'I TAKİPTEN ÇIKIYORUM" DEMİŞTİ

Öte yandan Ece, geçtiğimiz aylarda "Buğrahan ile ilişkimiz güzel gidiyor, bir sıkıntı yok. Ben sinirlenince Buğrahan'ı takipten çıkıyorum, sinirim geçince de geri ekliyorum." demişti.

