Eda Ece ve Buğrahan Tuncer tatilde! Eda Ece bu sefer bikinili yakalandı

Yasak Elma dizisinin Yıldız Argun'u Eda Ece karantina sürecini evde geçirmişti. Ece evden çıkmamış zaman zaman sosyal medya detoksu yapmıştı. Eda Ece de pek çok ünlü isim gibi karantina sonrası soluğu tatilde aldı. Eda Ece Anadolu Efes takımında forma giyen basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile Bodrum'da Magazinburada tarafından ilk kez yan yana görüntülendi. Genç aşıklar, Bodrum merkezdeki lüks villalardan birini kiraladı.

Ayrılık yok! Sevgilisiyle tatil yapıyor

Oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer de yaz sezonunu geçtiğimiz gün açtı. Sevgililer tatil tercihlerini Bodrum’dan yana kullandı.

Merkezde hizmet veren bir otelin lüks villalarından birini kiralayan çift, önceki gün havuz başında objektife yansıdı. Eda Ece gününü güneşlenerek geçirmeyi tercih etti, Buğrahan Tuncer ise bir süre antrenman yaptıktan sonra havuza girerek serinledi.

Eda Ece bir ara mavi bikinili olarak da görüntüye girdi. Bol bol telefonla konuşan Ece zaman zaman da kitap okudu.

Eda Ece geçtiğimiz sene Çeşme'de tatil yaparken mayolu görüntülenmişti. Ece o görüntüleriyle ilgili "4 tane bikini giydim, üşüdüm. Birinde mayo giyeyim dedim, onu çekmişler. Kilolu çıkmışım. Arkadaşlar bana hiç acımamış. 'Kilo aldı' diye haberler çıktı" demişti.