Eda Ece Yasak Elma setinden paylaştı

Yasak Elma’nın yeni sezon çekimleri başladı. Bir süre önce başrol oyuncusu Talat Bulut'un set çalışanını taciz ettiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Sette gergin günler yaşayan oyuncular dizi sezon finali yapınca rahatlamıştı.

Tatilin bitmesiyle birlikte Yasak Elma'nın yeni bölüm çekimleri de başladı.

Yıldız karakteriyle diziye damga vuran Eda Ece dönüşü “Görevimiz entrika” sözleriyle duyurdu ve setten bir paylaşım yaptı.

Ece hızını alamayıp Tuvana Büyükçınar imzalı siyah elbisesiyle bir fotoğrafını da "Evimize döndük! Back to work" yorumuyla paylaştı.

Eylül ayı içinde Yasak Elma 3. sezon ilk bölümünün ekranda izleyici ile buluşması bekleniyor.

