Eda Ece yeni yaşını teknede kutladı!

Bodrum’da tatil yapan Eda Ece, 30’uncu yaş gününde Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade’nin renkli sürpriziyle karşılaştı. İki ünlü oyuncu, ellerinde balonlarla bir anda karşısına çıktıkları Ece’yi çok mutlu etti. Eda Ece ikiliyle fotoğraflarını sosyal medyada 'Onları karşımda görünce gözlerim doldu' notuyla paylaştı.

Eda Ece sevgilisiyle denize açıldı

Gecce'de yer alan habere göre, Eda Ece ertesi gün de sevgilisi Buğrahan Tuncer ve arkadaşlarıyla tekneye binip denize açıldı.

30 yaşındaki oyuncu, Cennet Koyu'nda demirleyen tekneden sürekli suya atladı.

Eda Ece, karantinadan çıkmış olmasına rağmen düzgün fiziği ile dikkat çekti.

Yeni yaş kutlamasına teknede devam eden güzel oyuncu, yakınlarıyla keyifli bir gün geçirdi.

GAZETECİLERE SİTEM ETMİŞTİ Yasak Elma'nın sevilen oyuncusu Eda Ece, “30 oldum. Resmen gözünüzün önünde büyüdüm” dedi.

Kimseden doğum günü hediyesi almadığını söyleyen oyuncu gazeteciler tarafından sürekli yakalanmasına yakındı.

Eda Ece, “Tatili sizinle birlikte yaşıyoruz. Sizi çok seviyorum ama evimin çevresinde görüntülenmekten hoşlanmıyorum. Onun dışında bir sıkıntı yok. Sizin mesleğinize saygı duyuyorum.” dedi.

EDA ECE KİMDİR? Eda Ece 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.Tam adı Eda Ece Uzunalioğlu olan güzel oyuncu Şişli Terakki Lisesisi’ni bitirdi. Yüksek öğrenimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayan güzel oyuncu lisans eğitimini tamamladıktan sonra Sanat Tarihi üzerine dersler aldı ve bir galeride çalışmaya başladı. Okul yıllarında tiyatro klübüne üye olan güzel oyuncu o dönem sahneye çıkmaya başladı. Sahneye koydukları bir oyunu izlemeye gelen menaker Tümay Özokur tarafından keşfedilen oyuncu televizyon dünyasına adım atmıştır.

2011 – 2014 yılları arasında “Pis Yedili” adlı dizide Cimbom karakterini canlandıran Eda Ece aynı dizide Ayşegül Aldinç, Turan Özdemir, Asuman Dabak, İlkay Akdağlı, Hazal Şenel, Melis Babadağ, Burak Alkaş, Halil Babür ile birlikte oynadı. 2013 yılında “Beni Böyle Sev” adlı dizide Zeynep Çamcı, Alper Saldıran, Burcu Biricik, Selen Uçer, Altan Gördüm, Lale Mansur, Güven Kıraç ile oynadı.