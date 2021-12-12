Eda Ede yeni projesini duyurdu! "Yeni yarışmamız yakında"

Uzun süredir Yasak Elma dizisinde rol alan Eda Ece herkesi şaşırtan bir karar aldı. Daha önce Melis Sezen'in yerine geldiği söylenen Eda Ece meğerse teklifi kabul etmiş.

Eda Ece sosyal medya hesabından müjdeyi verdi. Ece, yeni bir programa başladığını şu sözlerle duyurdu:

"Evet nereden başlasam! Pandemi daha olmadan önce Meltem hanımcım bana tüm dünyada olan şahane bir yarışma teklif etmişti. Sonra dünya durdu derken, bir sürü zaman ve olaydan sonra işte buradayız başladık!!!!!! Benim için de hayatımda bir ilk. Yeni yarışmamız yakında başlıyor! Detaylar daha sonra. Bu kadarını bile paylaşmayacaktım ama dayanamadım. Beklemede kalın! Çok heyecanlıyım!!!!! Not: Renkli eyeliner bizim işimiz! Bütün bunları çok önceden hayal etmiştim, şimdi birbir yapacağız sırf sizin için!"

Aynı yarışma için Melis Sezen'in de adı anılmıştı. Sezen konuya dair açıklama yapmazken Eda Ece'nin paylaşımına ise kalp emojisi koydu.

