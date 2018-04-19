MAGAZİN

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2018 09:42 | Son Güncelleme

6 Mayıs'da gerçekleşecek düğünleri için gün sayan Buse Varol ve Alişan, düğün fotoğrafları için Şile'ye gitti. Buse'nin çekim için tercih ettiği gelinliğin göğüs dekoltesi dikkat çekti

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Dizi setinde gerçekleşen evlilik teklifinden sonra evde düzenlenen organizasyonda nişanlanan çift, düğün fotoğrafları için Şile'yi tercih etti.

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Düğün için geri sayım devam ederken, fotoğraf çekimi için özel bir gelinlik diktiren güzel oyuncunun göğüs dekoltesi dikkat çekti.

ESKİ NİŞANLISINA İZİN VERMEMİŞTİ

Geçtiğimiz Haziran ayında Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ile nişanlanan Alişan, Erol'un dekolteli giyinmesini izin vermiyordu.

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Beraber çektirdikleri bir fotoğrafta Eda Erol'un göğüs dekoltesini emoji koyarak kapatan Alişan'dan yeni nişanlısı Buse Varol'a izin çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol alişan buse

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