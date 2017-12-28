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Eda Erol'u ablası Esra Erol kurtardı!

MAGAZİN HABERLERİ | 28.12.2017 14:40 | Son Güncelleme 1 saat önce

Alişan’ın eski nişanlısı Eda Erol önceki akşam ablası Esra Erol’la birlikte Kafa Dergisi’nin yılbaşı partisine katıldı. Partiye geçen sene de katıldığını söyleyen Eda Erol, Alişan ve sevgilisi Buse Varol hakkında sorulan sorular karşısında oldukça gerildi.

Eda Erol'u ablası Esra Erol kurtardı!

Alişan’ın eski nişanlısı Eda Erol önceki akşam ablası Esra Erol’la birlikte Kafa Dergisi’nin yılbaşı partisine katıldı. Partiye geçen sene de katıldığını söyleyen Eda Erol, Alişan ve sevgilisi Buse Varol hakkında sorulan sorular karşısında oldukça gerildi.

EDA EROL GAZETECİLERE ÇIKIŞTI
Eda Erol, düğüne aylar kala ayrıldığı nişanlısı Alişan’ın kendisine yaptığı baskılarla gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Eda Erol, ayrılık sonrası paylaştığı cesur pozlarıyla adından sıkça söz ettirdi. Alişan’la ayrıldıktan sonra pek fazla görüntü vermeyen Eda Erol, gazetecilere “Sizinle 11 senedir zaten görüşmüyorduk, bundan sonra da görüşmeyelim.” dedi.

YORUM YAPAMADI
Eski nişanlısı Alişan ve rol aldığı dizide tanışıp aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Buse Varol hakkında sorulan sorular karşısında gerilen Eda Erol, “Onlar hakkında hiçbir şey söyleyemem.” demekle yetindi. Eda Erol’a tam Alişan ve yeni lişkisi hakkında yeni bir soru yöneltilmişti ki, ablası Esra Erol olaya müdahale ederek kardeşine otomobile çağırdı.

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Anahtar Kelimeler:
eda erol Esra Erol alişan

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