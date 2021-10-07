Eda Gürkaynak'tan Birkan Sokullu'ya: İyi ki kıvırcık!

Son dönemin popüler oyuncusu Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak'ın ilişkileri tam gaz devam ediyor. İki yıldır iş insanı Kemal Gürkaynak ile Sinem Gürkaynak'ın kızı Eda'yla aşk yaşayan Sokullu, dün 36 yaşına bastı.

"İYİ Kİ KIVIRCIK!"

Gürkaynak, sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Geçtiğimiz günlerde birlikte objektif karşısına geçtiği anları yayınlayan Eda Gürkaynak, sevgilisine, "İyi ki, iyi ki, iyi ki... Kıvırcık..." sözleriyle seslendi.

Bir hayli keyifli oldukları görülen çiftin aşk dolu pozları takipçilerinden kısa sürede 8 binden fazla beğeni aldı.





