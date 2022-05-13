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Eda Nur Kaplan 'cinsel saldırıya uğradım' deyip intihar etmişti! Sanıklara beraat kararı

13.05.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan’ın ölümünden önce cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla görülen davada karar açıklandı. Buna göre Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu üzerine atılı suçtan beraat etti. Eda Nur Kaplan, sanıklar hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021'de intihar etmişti.

Eda Nur Kaplan 'cinsel saldırıya uğradım' deyip intihar etmişti! Sanıklara beraat kararı

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a "nitelikli cinsel saldırı"da bulundukları iddiasıyla tutuklanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu üzerine atılı suçtan beraat etti. Ankara 12. Ağır Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ile Eda Nur Kaplan'ın ailesi katıldı. Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin savunma yapmaları için sanıklara söz verdi.

''HAKKIMDA SÖYLENENLER YALAN''

Sanık Ardıçoğlu, Eda Nur Kaplan'a zorla bir şey yapmadığını öne sürerek, "Televizyonlarda ben hakkımda söylenenler yalandır. Televizyon kanallarından aradılar yayına çıkmam için kesinlikle gitmedim. Adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra kaçmadım saklanmadım. Ben adaletten başka bir şeye güvenmiyorum." dedi

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Dava dosyasına gelen tüm raporların lehine olduğunu savunan Ardıçoğlu, beraat ve tahliye talebinde bulundu. Sanık Güzelyurt da dava dosyasındaki delillerin suçsuz olduğunu ortaya koyduğunu savunarak, beraatini istedi.

SOMUT DELİL YOK

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ardıçoğlu'un üzerine atılı "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiğine dair somut delil bulunamadığından oy çokluğuyla beraatına karar verdi. Mahkeme hükümle birlikte sanığın tahliyesine hükmetti.

Mahkeme tutuksuz sanık Güzelyurt'un da Kaplan'a karşı nitelikli cinsel saldırıda bulunduğuna dair somut delil bulunamadığından oy birliğiyle beraatine karar verdi.

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NE OLMUŞTU?

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan, ölümünden önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'dan şikayetçi olmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği ifade edilerek, bu şekilde, "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiği belirtilen sanıkların en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.

Eda Nur Kaplan, sanıklar hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021'de intihar etmişti.

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