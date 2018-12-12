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Eda Okutgen cinayeti davasında rapor beklenecek

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 17:37 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, boşandıktan sonra tekrar barışıp bir araya geldiği Eda Okutgen'i (41) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla hakkında verilen ömür boyu hapis cezası kararı Yargıtay tarafından bozulan Uğur Bunyak'ın (43) yeniden yargılanmasına devam edildi.

Eda Okutgen cinayeti davasında rapor beklenecek

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)-İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, boşandıktan sonra tekrar barışıp bir araya geldiği Eda Okutgen'i (41) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla hakkında verilen ömür boyu hapis cezası kararı Yargıtay tarafından bozulan Uğur Bunyak'ın (43) yeniden yargılanmasına devam edildi. Sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla istenen adli tıp raporunun mahkemeye ulaşmaması üzerine İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma ertelendi.
Olay, 30 Kasım 2014 tarihinde Fahrettin Altay Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İlaç firmasında çalışan Eda Okutgen, organizasyon işiyle uğraşan Uğur Bunyak'tan, 2013'te şiddetli geçimsizlik yüzünden boşandı. Yakınlarının araya girmesiyle barışan Okutgen ve Bunyak, tekrar aynı evde yaşamaya başladı. Eda Okutgen, Uğur Bunyak ile kavga edince evden ayrıldı. Bunyak, apartman çıkışında yakaladığı Okutgen'i defalarca bıçakladı. Eda Okutgen hastanede yaşamını yitirirken, polis merkezine giderek teslim olan Uğur Bunyak tutuklandı. Bıçaklama anı, apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.
ZANLININ AKIL SAĞLIĞIYLA İLGİLİ ADLİ TIP'TAN RAPOR BEKLENİYOR
Uğur Bunyak hakkında, Eda Okutgen'i 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bunyak, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın avukatı, kararın temyizi için Yargıtay'a başvurdu. Uğur Bunyak hakkındaki karar, Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığıyla ilgili rapor alınmadığı için bozuldu.
İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan davanın bugünkü duruşmasında Eda Okutgen'in yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile tarafların avukatları hazır bulunurken, sanık Uğur Bunyak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla istenen raporun mahkemeye henüz ulaşmadığını belirtti.
Duruşma savcısı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, adli tıp kurumundan gelecek raporun beklenmesi için, duruşmayı erteledi.

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Eda Okutgen cinayeti davasında rapor beklenecekEda Okutgen cinayeti davasında rapor beklenecek

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