Eda Özerkan 21 kilo verdi! Setlere hazır

2016'da sevilen tiyatrocu ve dizi oyuncusu Timur Acar ile evlene Eda Özerkan, doğumda aldığı kiloları verdi.
Eda Özerkan
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Oyuncu Eda Özerkan, anne olduktan sonra doğum kilolarından kurtulmak için kendini spora verdi
Eda Özerkan ‘Kertenkele’ dizisinin setinde tanıştığı Timur Acar ile 2016’da evlendi.
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Çift geçen Ağustos’ta da kızı Eliz’i kucağına aldı.
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Oyuncu, hamileyken aldığı 21 kiloyu düzenli spor ve diyet yaparak vermeyi başardı.
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'ARTIK EKRANLARA DÖNMEYE HAZIRIM'
Eski formuna kavuştuğunu söyleyen Eda, “Artık ekrana dönmeye hazırım” dedi.
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İşte Eda Özerkan'ın spor fotoğrafları
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EDA ÖZERKAN KİMDİR?
11 Mart 1984 yılında Adana'da dünyaya gelen oyuncu ve model Eda Özerkan Kadıköy Anadolu Meslek Lisesi mezunu.
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Aslen Malatya’lı.
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Eda Özerkan, 2002 senesinde Beyaz Show’da Ejder’in İnci Tanelerinden birisi oldu, 2003 senesinde Kral TV’de VJ oldu.
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2014 yılında Survivor yarışmasında boy gösteren Eda Özerkan, yarışmada sadece 17 gün kalabildi.
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Eda Özerkan’ın yer aldığı dizi ve canlandırdığı karakterler şöyle:
Firar, Elif Komiser, Adanalı Nazlı Karabağ, Aşk-ı Memnu Elif, Girdap Zeynep, Pars: Kiraz Operasyonu Füsun, Cennet Mahallesi Cansel, Kertenkele Selin.
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Eda Özerkan ve kızı Eliz
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