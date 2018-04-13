MAGAZİN

Eda Özerkan 21 kilo verdi! Setlere hazır

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.04.2018 10:12 | Son Güncelleme

Oyuncu Eda Özerkan, anne olduktan sonra doğum kilolarından kurtulmak için kendini spora verdi.

2016'da sevilen tiyatrocu ve dizi oyuncusu Timur Acar ile evlene Eda Özerkan, doğumda aldığı kiloları verdi.

Eda Özerkan

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Oyuncu Eda Özerkan, anne olduktan sonra doğum kilolarından kurtulmak için kendini spora verdi

Oyuncu Eda Özerkan, anne olduktan sonra doğum kilolarından kurtulmak için kendini spora verdi
Eda Özerkan ‘Kertenkele’ dizisinin setinde tanıştığı Timur Acar ile 2016’da evlendi.
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Çift geçen Ağustos’ta da kızı Eliz’i kucağına aldı.

Çift geçen Ağustos’ta da kızı Eliz’i kucağına aldı.
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Oyuncu, hamileyken aldığı 21 kiloyu düzenli spor ve diyet yaparak vermeyi başardı.

Oyuncu, hamileyken aldığı 21 kiloyu düzenli spor ve diyet yaparak vermeyi başardı.
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'ARTIK EKRANLARA DÖNMEYE HAZIRIM'

'ARTIK EKRANLARA DÖNMEYE HAZIRIM'
Eski formuna kavuştuğunu söyleyen Eda, “Artık ekrana dönmeye hazırım” dedi.
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İşte Eda Özerkan'ın spor fotoğrafları

İşte Eda Özerkan'ın spor fotoğrafları
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EDA ÖZERKAN KİMDİR?

EDA ÖZERKAN KİMDİR?
11 Mart 1984 yılında Adana'da dünyaya gelen oyuncu ve model Eda Özerkan Kadıköy Anadolu Meslek Lisesi mezunu.
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Aslen Malatya’lı.

Aslen Malatya’lı.
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Eda Özerkan, 2002 senesinde Beyaz Show’da Ejder’in İnci Tanelerinden birisi oldu, 2003 senesinde Kral TV’de VJ oldu.

Eda Özerkan, 2002 senesinde Beyaz Show’da Ejder’in İnci Tanelerinden birisi oldu, 2003 senesinde Kral TV’de VJ oldu.
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2014 yılında Survivor yarışmasında boy gösteren Eda Özerkan, yarışmada sadece 17 gün kalabildi.

2014 yılında Survivor yarışmasında boy gösteren Eda Özerkan, yarışmada sadece 17 gün kalabildi.
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Eda Özerkan’ın yer aldığı dizi ve canlandırdığı karakterler şöyle:

Eda Özerkan’ın yer aldığı dizi ve canlandırdığı karakterler şöyle:
Firar, Elif Komiser, Adanalı Nazlı Karabağ, Aşk-ı Memnu Elif, Girdap Zeynep, Pars: Kiraz Operasyonu Füsun, Cennet Mahallesi Cansel, Kertenkele Selin.
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Eda Özerkan ve kızı Eliz

Eda Özerkan ve kızı Eliz
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eda özerkan timur acar

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