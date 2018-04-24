Eda Taşpınar 2 ayda zayıflamış

Eda Taşpınar'ın Şubat ayında Amerika'da çekilen bu fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Takipçileri Eda Taşpınar'ın bu görüntüsü karşısında gözlerine inanamamıştı.

Instagram'da paylaştığı fotoğrafları her zaman incecik olan Eda Taşpınar'a takipçileri 'fotoşop güzeli' yorumunu yapmıştı.

Eda Taşpınar şimdi yakın arkadaşı Serhat Tuncay ile Fas’ta. Eda Taşpınar önceki gün Marakeş’te güneşi kaçırmadı, havuz başındaki şezlonga uzandı. 2

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Miami’de görüntülendiği zaman kiloları ile şaşırtan Eda Taşpınar bu kez zayıflamış görünüyordu.