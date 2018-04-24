Eda Taşpınar 2 ayda zayıflamış

Üstsüz yakalandıktan sonra aldığı kilolarla gündeme gelen Eda Taşpınar'a eleştiriler yaramış! Taşpınar 2 ayda zayıflamış...
Kilolu halleri geride kaldı
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Eda Taşpınar'ın Şubat ayında Amerika'da çekilen bu fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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Takipçileri Eda Taşpınar'ın bu görüntüsü karşısında gözlerine inanamamıştı.
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Instagram'da paylaştığı fotoğrafları her zaman incecik olan Eda Taşpınar'a takipçileri 'fotoşop güzeli' yorumunu yapmıştı.
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Eda Taşpınar şimdi yakın arkadaşı Serhat Tuncay ile Fas’ta. Eda Taşpınar önceki gün Marakeş’te güneşi kaçırmadı, havuz başındaki şezlonga uzandı. 2
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Miami’de görüntülendiği zaman kiloları ile şaşırtan Eda Taşpınar bu kez zayıflamış görünüyordu.
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Neredeyse yılın tamamını tatil bölgelerinde geçiren Eda Taşpınar bikinili paylaşımlarına devam ediyor.
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