Eda Taşpınar: 'Ben ölünce arkamdan parti yapsınlar!'

Fit vücuduyla dikkat çeken sosyetik güzel Eda Taşpınar, plajların en gözde isimlerinden biri. Taşpınar, verdiği röportajda kendisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Eda Taşpınar

1 / 19 Eda Taşpınar, "Dünya'da kalan son iki kişiden birisiniz. Diğeri kim olsun?" sorusuna, "Hiç büyümeyecek bir çocuk yanımda olsun. Çocukların gerçekliğini, korkusuzluğunu, pervasızca doğruları söylemelerini seviyorum." cevabını verdi.

2 / 19 Geçmişteki pişmanlıklarını 'Asla başarısız olmayacağınızı bilseydiniz ilk ne yapardınız?' sorusuyla yanıtlayan ünlü güzel, "Çocukluğuma, gençliğime döner, babamla aramı düzeltirdim. İletişim gücünü ikimizin de bu yaşta öğrenmiş olması geç kalmışız gibi hissettiriyor. Zamanı geri almayı, onunla onu daha çok yaşamayı ve kavga etmeden birbirimizi anlamayı kabullenmeyi isterdim." şeklinde konuştu.

3 / 19 Taşpınar, kişiliğini en iyi tanımlayan hayvan için ise "Siyah panter" olarak yanıtladı.

4 / 19 Taşpınar, "Kimsenin, kimsenin hayatıyla ilgili kontrole sahip olmadığını anladığım gün yani bırakmayı öğrendiğim gün kıskançlığı da bıraktım. Kendine güvenmenin gerçekliğini tadınca kıskançlığın saçmalığını anlamaya başlıyorsun." diyerek kıskanç olmadığı söyledi.

5 / 19 Aşk hakkında tavsiyelerde de bulunan güzel, "Aşk konusunda ahkam kesebilecek kadar büyümedim hâlâ. Herkesin kendi yolculuğu bu. Herkes kendi yolunu kendi bulacak." dedi.

6 / 19 Lisedeki takma adının "Taş" olduğunu dile getiren Taşpınar, "O yaşlarda sevmiştim şimdi ise üzerimde bir yük gibi hissettiriyor" şeklinde konuştu.

7 / 19 "Hangi dünya starıyla fotoğrafınız olsun isterdiniz?" sorusuna ise "Dünyaya tek bir lider geldi, o da Türklerin başına geldi demişler: Atatürk’le." dedi.

8 / 19 Herkes tarafından oldukça beğenen sosyetik güzel, en beğendiği yeri için "Ruhum" cevabını verdi.

9 / 19 Konuşmanın en dikkat çekici cevabı ise "Mezar taşınıza ne yazılsın?" sorusuna geldi. Eda Taşpınar, "Hepimiz birer sözcükten çok daha fazlayız. Mümkünse yaşadığım hayatı kutlamak için arkamdan parti yapsınlar; kimse ağlayıp sızlamasın." şeklinde oldu.

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11 / 19 Peki bu bikini seçimlerindeki farkına ne demeli? O değişik bikini giymeyi seviyor, sahillerde fark yaratmayı ayrıca seviyor.

12 / 19 Estetikten botokstan geçilmeyen ünlülerimizi görünce Eda Taşpınar doğallığıyla zaten fark yaratıyor.

13 / 19 Etkileyici bronz teniyle herkes onun gibi olmak istiyor. Piyasaya çıkardığı kendi güneş yağı bir kenara onun gibi bacaklara sahip olmak isteyenlere özel at kılı fırçasıyla hayatımıza dahil olmayı başardı.

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