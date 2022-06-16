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Eda Taşpınar bikinisiyle kayalıklarda sere serpe uzandı! Cesur pozları olay yarattı...

16.06.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin yüreğini hoplatmaya devam ediyor. Muhteşem fiziği ve cesur pozlarıyla herkesin dikkatini çeken sosyetik güzel, son olarak bikinisiyle harika fiziğini sergiledi. Mykonos tatilinde olan ve bikinisiyle kayalıklarda pozlar veren Eda Taşpınar'a beğeni yağdı.

Eda Taşpınar bikinisiyle kayalıklarda sere serpe uzandı! Cesur pozları olay yarattı...

Ünlü sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Her paylaşımıyla olay yaratan güzel isim, çıktığı Mykonos tatilinden bikinili pozlarını sergiledi. Eda Taşpınar'ın muhteşem fiziği dikkat çekti.

KAYALIKLARDA BİKİNİSİYLE SERE SERPE UZANDI

Muhteşem fiziği ve bronz ten rengiyle herkesin dikkatini çeken sosyetik güzel Eda Taşpınar, paylaşımlarıyla takipçilerinin nefesini kesmeye devam ediyor.

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Çıktığı Mykonos tatilinden bikinili pozlarını paylaşan Taşpınar, kayalıklarda bikinisiyle uzanarak pozlar verdi.

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Eda Taşpınar'ın bikinili pozlarındaki muhteşem fiziği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. O pozlara beğeni yağdı.

SARI ELBİSESİYLE OLAY OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından içini gösteren sarı elbisesiyle pozlar veren güzel isim, takipçilerini adeta şaşkına döndürmüştü.

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Oldukça cesur bir kombin yapan Eda Taşpınar, sarı elbisesinin altına sarı iç çamaşırları giyerek ilginç bir tarz yarattı. O paylaşıma çok sayıda beğeni geldi.

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bikini Eda Taşpınar
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