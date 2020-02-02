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Eda Taşpınar bir tabak dolusu çekirge yedi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 13:53 | Son Güncelleme

Marjinal yaşamıyla dikkat çeken sosyetik güzel Eda Taşpınar, Meksika’da çekirge yedi. Corona virüsünün gündemde olduğu sırada Taşpınar’ın çekirgeleri afiyetle yemesine yorum yağdı.

Eda Taşpınar bir tabak dolusu çekirge yedi!

Yaz mevsimi boyunca birbirinden renkli tatil görüntülerini takipçilerinin beğenisine sunan Eda Taşpınar, hızını alamamış olacak ki kış aylarını da yine sıcak yerlerde geçirmeyi tercih etti. Bir süredir ünlü tatil mekanı Meksika Tulum’da vakit geçiren Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Taşpınar son olarak da Meksika’da çekirge yedi. Dünyayı saran Corona virüsünün gündemde olduğu şu günlerde Taşpınar'ın yaptığı bu paylaşım takipçileri tarafından garipsendi. Taşpınar paylaşımına "Yer miyizzz? Yeriz" notunu düştü.

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İlginç tatları denemeyi seven Eda Taşpınar, geçtiğimiz sene gittiği restoranda timsah eti ve Fransa tatilinde yüzlerce euro’ya bir tabak pesto soslu salyangoz yemişti.

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