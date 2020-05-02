MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eda Taşpınar'dan 40 yaş pozu

Eda Taşpınar'dan 40 yaş pozu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 10:02 | Son Güncelleme

Eda Taşpınar, 40. yaş gününü Instagram'dan paylaştığı bol dekolteli fotoğrafla kutladı. Sosyetik güzel fotoğrafını, "40 oldum ve kendimi harika hissdiyorum" notuyla paylaştı.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, karantina günlerinde paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Corona virüsünden korunmak için ev karantinasında olan Taşpınar, 40. yaşına da evinde girdi.

95879935_536381720392861_9193385678516685298_n

40. YAŞINI SOSYAL MEDYADAN KUTLADI

Taşpınar, doğum gününü de kırmızı elbisesiyle iki tane ilginç fotoğraf paylaştı. Taşpınar’ın bol dekolteli paylaşımında ise “40 oldum ve kendimi harika hissediyorum” dedi.

Evdeyken bile bronzluğunu koruyan ve evinin çatısında da güneşlenmekten vazgeçmeyen Taşpınar’ın paylaşımına dakikalar içinde binlerce beğeni geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç! Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi belli olduZuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi belli oldu
İşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdiİşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eda taşpınar, 40 yaş,

En Çok Okunan Haberler

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

Korkunç olay! 5'inci kattan düşen Öykü hayatını kaybetti

Korkunç olay! 5'inci kattan düşen Öykü hayatını kaybetti

Programı yayından kaldırılmıştı! Müge Anlı'dan flaş açıklama

Programı yayından kaldırılmıştı! Müge Anlı'dan flaş açıklama

Kucağındaki oğlunu atarak kurtarmıştı! O babadan acı haber geldi

Kucağındaki oğlunu atarak kurtarmıştı! O babadan acı haber geldi

'Kacsaatolduson' gözaltında! Hücre evine operasyon

'Kacsaatolduson' gözaltında! Hücre evine operasyon

Survivor'dan elenip Dominik'te kalmışlardı! Dönüş tarihleri belli oldu

Survivor'dan elenip Dominik'te kalmışlardı! Dönüş tarihleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

'Bülent Hanım Gülben'e beni sorduğunu söyledi'

'Bülent Hanım Gülben'e beni sorduğunu söyledi'

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Yayında su içenlere oruç eleştirisine sert yanıt! 'Sen evine kebapçı çağırıyorsun'

Yayında su içenlere oruç eleştirisine sert yanıt! 'Sen evine kebapçı çağırıyorsun'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
20liklere taş çıkartır 50yede gelse
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aslı Enver'den disleksi açıklaması! 'Senaryo okurken...'

Aslı Enver'den disleksi açıklaması! 'Senaryo okurken...'

Ertuğrul Özkök'ten olay itiraf! 'Gonca Vuslateri'ni dikizledim'

Olay itiraf! 'Onu dikizledim'

Zuhal Topal'la Sofrada yarışması birincisi kim oldu? İşte 1 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Sofrada kazananı

Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi belli oldu

Nisa Survivor'dan ayrılacak mı? Ada konseyinde Nisa gündemi Survivor 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Ada konseyinde Nisa gündemi! Ayrılıyor mu?

Enes Batur YouTube'da zirveyi çocuk kanalına kaptırdı!

Enes Batur'a YouTube şoku! O unvanı kaptırdı

Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte 1 Mayıs Cuma Survivor erzak ödülü oyununu kazanan takım

Survivor'da kritik ödül! İşte kazanan takım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.