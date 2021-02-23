Eda Taşpınar'dan iddialı paylaşım! 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Eda Taşpınar, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir yurt dışı planlarını askıya almıştı.
Ancak Taşpınar, geçtiğimiz günlerde soluğu Meksika'da aldı. Tulum'a giden 40 yaşındaki sosyetik güzel, denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.
Doğayla iç içe vakit geçiren Eda Taşpınar, çektiği fotoğrafları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.
İki haftadır Tulum’da olan Eda Taşpınar, yeşil-krem plaj kombiniyle verdiği pozu, “Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil”notuyla paylaştı.
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