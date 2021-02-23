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Eda Taşpınar'dan iddialı paylaşım! 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'

23.02.2021 09:08 | Son Güncelleme:
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Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'a gitti. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yurt dışı planlarını iptal eden Taşpınar, tatilinden kesitleri paylaştı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Eda Taşpınar, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir yurt dışı planlarını askıya almıştı.

Ancak Taşpınar, geçtiğimiz günlerde soluğu Meksika'da aldı. Tulum'a giden 40 yaşındaki sosyetik güzel, denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

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Doğayla iç içe vakit geçiren Eda Taşpınar, çektiği fotoğrafları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.
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İki haftadır Tulum’da olan Eda Taşpınar, yeşil-krem plaj kombiniyle verdiği pozu, “Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil”notuyla paylaştı.

Eda Taşpınar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dünya senin dünyan, gez toz bakalım , nereye kadar sürer bu devran.

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