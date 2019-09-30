Eda Taşpınar'dan siyah mayosuyla yaz pozu!

Her yaz sergilediği bronz teni ve fiziğiyle büyük beğeni toplayan Eda Taşpınar, verdiği mayolu bir pozla yine Instagram'ı salladı.

İtalya'da, siyah mayosuyla çektirdiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Eda Taşpınar sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni aldı.

Yaz tatillerini Yunanistan'ın tatil beldesi Mikonos'ta geçiren ve burada çekilmiş birbirinden güzel karelerini hesabından paylaşan Eda Taşpınar, yine Mikonos'ta çekilmiş cesur bikinisiyle objektiflere poz vermişti.



