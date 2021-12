Eda Taşpınar'dan sütyensiz paylaşım! "Noel Anne şehirde"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Eda Taşpınar, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Arkadaşlarıyla Noel'i kutlayan Taşpınar, tercih ettiği kıyafet ile yine adından söz ettirdi. Önü sadece bir çengelle kapanan ve göğüslerini ortaya çıkaran bir hırka giyen Taşpınar'ın sutyen giymediği görüldü.

Taşpınar, paylaşımına "Mommy Santa is in town…Merry Christmas everyone! Happy holidays" (Noel Anne şehirde! Herkese Mutlu Noeller! Mutlu tatiller) notunu düştü.