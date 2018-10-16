Eda Taşpınar'ın paylaşımına yorum yağdı

Fit ve bronz vücudunu her fırsatta paylaşan Eda Taşpınar yazı bitirip İstanbul'a döndü! Bikinili halleriyle görmeye alışık olduğumuz Taşpınar İstanbul dönüşünde konsept değişikliğine gitti.
İstanbul’un farklı semtlerinde çekilmiş karelerini hesabından paylaşan Eda Taşpınar, fotoğrafını hesabına yüklerken mutlaka birkaç İngilizce kelimeyi de ekliyor.
Taşpınar’ın ‘Bıçağın sırtımda, silahın elimde’ notuyla paylaştığı son fotoğrafı Çukur dizisinin setine benzeten bir takipçisi bu kareye; ‘Çukur’a transfer mi var yoksa’ yorumunu yapmaktan geri durmadı.
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