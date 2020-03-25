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  4. Eda Taşpınar karantinada formunu böyle koruyor

Eda Taşpınar karantinada formunu böyle koruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 16:02 | Son Güncelleme

Özel hayatında yoğun bir tempo içerisinde olan ve vaktinin büyük bir kısmını spora ayıran Eda Taşpınar, ev karantinasına girince kendisine efor harcatacak uğraşlar bulmaya başladı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve dikkat çekici fiziğiyle göz dolduran Eda Taşpınar, bu defa Instagram hesabından yaptığı bir video paylaşımı ile takipçilerinin karşısın çıktı.

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eda taşpınar, karantina,

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