Eda Taşpınar karantinada formunu böyle koruyor

Sosyal medya hesab\u0131n\u0131 aktif olarak kullanan ve dikkat \u00e7ekici fizi\u011fiyle g\u00f6z dolduran Eda Ta\u015fp\u0131nar, bu defa Instagram hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 bir video payla\u015f\u0131m\u0131 ile takip\u00e7ilerinin kar\u015f\u0131s\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Avrupa da pe\u015finde! \u0130\u015fte koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 T\u00fcrklerin gizli silah\u0131Birce Akalay: Yolumuzun sonu\u2026Soyunmas\u0131yla olay olmu\u015ftu! Ortaya \u00e7\u0131kt\u0131
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