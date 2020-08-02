Eda Taşpınar: Kendinizi kimseye açıklamak zorunda değilsiniz

Her yıl Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda tatil yapan sosyetik güzel Eda Taşpınar, koronavirüs sebebiyle bu planına geçici bir süre ara verdi.

Normalleşme adımlarının atılmasıyla soluğu Çeşme Alaçatı'da alan Taşpınar, tatil pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Çiçek desenli bikinisi ile poz veren Eda Taşpınar, paylaşımına şu notu düştü:

Kendinizi kimseye açıklamak zorunda değilsiniz. Nerede olduğunuzu açıklamak zorunda değilsiniz. Bulunduğunuz yerdesiniz ve şu anda olmanız gereken yer burası.



