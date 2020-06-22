MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eda Taşpınar: Lütfen hayatımın aşkıyla Santorini'de...

Eda Taşpınar: Lütfen hayatımın aşkıyla Santorini'de...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 13:42 | Son Güncelleme

Normalleşme adımlarının atılmasıyla soluğu İzmir Karaburun'da alan sosyetik güzel Eda Taşpınar, paylaşımına düştüğü not ile dikkat çekti.

Her yıl Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda tatil yapan sosyetik güzel Eda Taşpınar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle bu planına geçici bir süre ara verdi.

Normalleşme adımlarının atılmasıyla soluğu İzmir'de alan Taşpınar, bikinisiyle güneşlenirken verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Gönderisinde "Lütfen hayatımın aşkıyla Santorini'de olduğum kısma geçebilir miyim?" ifadelerini kullanan Eda Taşpınar, paylaşımına düştüğü bu not ile dikkat çekti.

ÇATIDA GÜNEŞLENDİ

İddialı paylaşımlarıyla gündeme gelen Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından evinin çatısında güneşlendiği anları yayınlayarak adeta bir akım başlatmıştı.

40 yaşındaki Taşpınar, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla alakalı ise şunları söylemişti: Ben istediğimi koyuyorum. Beğenen beğeniyor, beğenmeyen beğenmiyor açıkçası. Ben yorumlara kapalıyım. Bu benim hayatım, o yorumların içinde yaşayamam. İyi ya da kötü hiçbir yorumu görmüyorum ve kabul etmiyorum.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecekUygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecek
Bomba itiraf! 'Ölmeyi düşündüm'Bomba itiraf! 'Ölmeyi düşündüm'
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor?La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Uygulama bugün başladı! 900 TL ceza kesilecek

Uygulama bugün başladı! 900 TL ceza kesilecek

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Mehmet Ceyhan uyardı! O ilaçları kullananlar risk altında

Mehmet Ceyhan uyardı! O ilaçları kullananlar risk altında

Tekirdağ'daki Necmettin Erbakan'ın büstü olay oldu!

Tekirdağ'daki Necmettin Erbakan'ın büstü olay oldu!

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Koronavirüs korkusundan özel uçakla tatile gitti! Lüks araçlarını da götürdü

Koronavirüs korkusundan özel uçakla tatile gitti! Lüks araçlarını da götürdü

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gözden uzak aşıklar: Derya Şensoy Sarp Levendoğlu

Gözden uzak aşıklar

Ata Demirer, Güven Kıraç ve Erkan Can buluştu

Ata Demirer, Güven Kıraç ve Erkan Can buluştu

Demet Akalın'dan bomba itiraf: Ölmeyi düşündüm

Bomba itiraf! 'Ölmeyi düşündüm'

Serel Yereli parkta üstünü çıkardı! Sütyeniyle poz verdi

Parkta üstünü çıkarıp güneşlendi

Phoebe Price köpeğini böyle gezdirdi

Köpeğini böyle gezdirdi! Açtıkça açtı

Kelly Brook süper minisiyle dikkat çekti

Süper minisiyle sokaklarda boy gösterdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.