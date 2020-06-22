Eda Taşpınar: Lütfen hayatımın aşkıyla Santorini'de...

Her yıl Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda tatil yapan sosyetik güzel Eda Taşpınar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle bu planına geçici bir süre ara verdi.

Normalleşme adımlarının atılmasıyla soluğu İzmir'de alan Taşpınar, bikinisiyle güneşlenirken verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Gönderisinde "Lütfen hayatımın aşkıyla Santorini'de olduğum kısma geçebilir miyim?" ifadelerini kullanan Eda Taşpınar, paylaşımına düştüğü bu not ile dikkat çekti.

ÇATIDA GÜNEŞLENDİ

İddialı paylaşımlarıyla gündeme gelen Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından evinin çatısında güneşlendiği anları yayınlayarak adeta bir akım başlatmıştı.

40 yaşındaki Taşpınar, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla alakalı ise şunları söylemişti: Ben istediğimi koyuyorum. Beğenen beğeniyor, beğenmeyen beğenmiyor açıkçası. Ben yorumlara kapalıyım. Bu benim hayatım, o yorumların içinde yaşayamam. İyi ya da kötü hiçbir yorumu görmüyorum ve kabul etmiyorum.

