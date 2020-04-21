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Eda Taşpınar Mikonos'taki evini Bebek'e taşıdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 16:24 | Son Güncelleme

Koronovirüs salgını nedeniyle Mikonos’taki evine gidemeyen Eda Taşpınar, Mikonos’taki meşhur hamağının aynısını Bebek’teki evine de sipariş etti.

Eda Taşpınar Mikonos'taki evini Bebek'e taşıdı!

Eda Taşpınar 2015’ten bu yana her yıl Mart-Ekim arasında Yunanistan- Mikonos’taki evinde kalıyordu. Koronovirüs salgını nedeniyle adaya geçici bir süreliğine veda etti.

Ancak Mikonos’u, İstanbul-Bebek’teki evine taşıdı. Mikonos’taki meşhur hamağının aynısını Bebek’teki evine de sipariş etti.

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Salonunu tropikal bitkilerle doldurdu. Plajdaymış gibi giyinip evinin çatısında güneşleniyor.

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Hafta sonları adadaki arkadaşları ile organize ettikleri sanal partiye katılıyor. Bu partilerde DJ’lik yapıyor.

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eda taşpınar, Eda Taşpınar ınstagram,

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