Eda Taşpınar mini bikini altıyla olay oldu! Normalleşme paylaşımı

Karantina süreci boyunca evinden ve evinin bahçesinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini gündelik yaşantısı hakkında bilgilendiren Eda Taşpınar, çatıda güneşlendiği anlara dair paylaşımlarıyla gündeme gelmişti.

Yaz aylarında yakaladığı bronz vücuduyla beğeni toplayan Eda Taşpınar bu sene yasaklar yüzünden arzuladığı bronzluğu yakalamakta biraz geç kaldı.

Alınan normalleşme kararları sonrasında sosyal medya hesabından bikinili bir fotoğrafını paylaşan ve altına da ‘Haydi bronzlaşalım’ notunu düşen Taşpınar’ın bu hareketi onun da bu süreci heyecanla beklediği gerçeğini ortaya koydu.