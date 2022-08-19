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  4. Eda Taşpınar minicik bikini altını giyip üstsüz poz verdi! Mesajı dikkat çekti

Eda Taşpınar minicik bikini altını giyip üstsüz poz verdi! Mesajı dikkat çekti

19.08.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zamanının büyük bir kısmını tatil yaparak geçiren ve bronzluğuyla her daim adından söz ettiren moda ikonu Eda Taşpınar son paylaşımıyla olay oldu. Yunanistan'da tatil yapan Eda Taşpınar yine sınırları zorladı. Daha önce pozları Instagram tarafından kaldırılan Taşpınar bu sefer tanga bikinisini giyip üstsüz poz verdi. Ünlü ismin mesajı da gözlerden kaçmadı.

Eda Taşpınar minicik bikini altını giyip üstsüz poz verdi! Mesajı dikkat çekti

Sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Eda Taşpınar yine olay oldu. Daha önce verdiği pozlar Instagram tarafından müstehcen bulununca sansürlenen Taşpınar durmuyor. Yunanistan'da tatil yapan ünlü isim olay bir şekilde poz verdi.

Eda Taşpınar muhteşem manzara sahip bir beach'te minicik tanga bikini altını giyip üstüne ise bikini tercih etmedi. Arkası dönük şekilde poz verip bunu takipçileriyle paylaşan Taşpınar pozuna bir de ilginç bir not düştü.

Eda Taşpınar mesajında "Beden bir tapınaktır. Ona iyi bak. Zihin bir enerjidir. Onu düzene sok. Ruh bir yansımadır. Onu sun. Eğer ruh bedende deneyimlenmezse tüm bilgi yanlıştır" yazdı.

Ekran Alıntısı

Taşpınar'ın pozunu görenler "Bu mesaj ve bu poz ne alaka" yorumları yaptı.

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Eda Taşpınar
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