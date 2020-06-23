Eda Taşpınar: Neşe dolu bir hayatım var

Her yıl Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda tatil yapan sosyetik güzel Eda Taşpınar, bu kez koronavirüs sebebiyle soluğu İzmir'de aldı.

Normalleşme adımlarının atılmasıyla tatil sezonunu Alaçatı'da açan Taşpınar, tatilden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Bisiklete bindiği bir fotoğrafı yayınlayan Eda Taşpınar, paylaşımına şu notu düştü:

Hayatımdaki her mutlu anı ne kadar küçük olursa olsun, takdir etmeye çalışıyorum. Bir büyük mucizeyi bekleyerek hayatımı boşa harcamak yerine, önemli olan küçük anların farkına varıyorum. O küçük anlarla neşe dolu bir hayatım var.



Geçtiğimiz günlerde "Lütfen hayatımın aşkıyla Santorini'de olduğum kısma geçebilir miyim?" ifadelerini kullanan Taşpınar, paylaşımına düştüğü bu not ile dikkat çekmişti.



