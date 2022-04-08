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Eda Taşpınar sevgilisiyle dudak dudağa paylaştı

08.04.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Eda Taşpınar, iddialı giyim tarzı ve pozlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Son dönemde verdiği çıplak pozlarla olay olan Eda Taşpınar yeni sevgilisiyle dudak dudağa pozuyla takipçilerinin beğenisini topladı.

Eda Taşpınar sevgilisiyle dudak dudağa paylaştı

Eda Taşpınar bir süre önce Instagram tarafından müstehcen bulunarak yayından kaldırılan pozuyla günlerce konuşulmuştu. Verdiği cesur tatil pozlarıyla tanınan Eda Taşpınar bu sefer aşkını ilan etti. Daha önce 'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasında mücadele eden oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşayan Eda Taşpınar yeni aşkıyla poz verdi.

Çıplak pozlarıyla dikkat çeken Eda Taşpınar yeni sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaşınca beğeni topladı.

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Eda Taşpınar paylaşımını yorumlara da kapadı.


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Eda Taşpınar
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