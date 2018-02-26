Eda Taşpınar üstsüz görüntüsünden sonra fotoğraf yağdırdı!

Her zaman fit vücuduyla gündem olan Eda Taşpınar geçtiğimiz günlerde öyle bir yakalandı ki "o eski halinden eser yok şimdi" dedirtti.

Ama Taşpınar tüm bu gündeme kulaklarını tıkayıp yine fotoğraflarıyla oynadı ve bakın neler paylaştı