Eda Taşpınar üstsüz görüntüsünden sonra fotoğraf yağdırdı!

Her zaman fit vücuduyla gündem olan Eda Taşpınar geçtiğimiz günlerde öyle bir yakalandı ki "o eski halinden eser yok şimdi" dedirtti.
Ama Taşpınar tüm bu gündeme kulaklarını tıkayıp yine fotoğraflarıyla oynadı ve bakın neler paylaştı
Hangisi gerçek Eda?
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Soğuk havalardan sıkılan Eda Taşpınar rotayı sıcak iklimlere çevirdi.
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Holbox Adası'na giden Eda Taşpınar, çektiği fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
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Ancak ortada şöyle bir sıkıntı vardı!
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Geçtiğimiz hafta üstsüz ve bikinili görüntülenen Eda Taşpınar ile bu fotoğraflardaki Eda Taşpınar biraz farklıydı.
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Son görüntüsünde belirgin olan göbek ve selülitler yok olmuş; 'taş' gibi bir Eda ortaya çıkmıştı.
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Eda Taşpınar'ın paylaştığı fotoğraflarda photoshop yaptığı biliniyor ama böyle bir gündemin üzerine yaptığı paylaşımlarla 'yok artık' dedirtti.
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Sosyal medyada gündem olan Eda Taşpınar'a şimdi takipçileri soruyor: Hangisi gerçek Eda?
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