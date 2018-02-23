Eda Taşpınar üstsüz yakalandı

Miami'de görüntülenen Eda Taşpınar güneşin tadını çıkarıyor! Üstsüz yakalanan Taşpınar kimseyi umursamadı
Eda Taşpınar kimseyi umursamadı
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Mavi bikinisiyle bir şezlonga uzanan Eda Taşpınar, bir süre sonra bikini üstünü çıkardı.
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Bir yandan çevresini izleyen Eda Taşpınar, uzun süre sere serpe güneşlendi.
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Eda Taşpınar, Bodrum ya da Çeşme'de de zaman zaman üstsüz güneşlenirdi. Ancak şezlonga sırt üstü değil yüzü koyun uzanmayı tercih ederdi.
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Eda Taşpınar'ın sırt üstü yatarak, üstsüz güneşlenmesi yabancı ajansların muhabirlerinin dikkatinden kaçmadı.
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Eda Taşpınar kendi adıyla çıkardığı at kılı fırçası, güneş yağları ve deniz gözlüğünün tanıtımı için geçenlerde Londra’ya gitmişti.
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Şimdi Amerika Miami’de. Hem bir dizi iş görüşmesi yapıyor, hem de fırsattan istifade denizin güneşin tadını çıkarıyor.
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Eda Taşpınar'dan kafa karıştıran paylaşım
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Eda Taşpınar’ın ilginç bikinileri
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Eda Taşpınar'dan cesur bikini altı
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Eda Taşpınar'dan cesur bikini altı
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Eda Taşpınar'dan cesur bikini altı
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Eda Taşpınar'dan cesur bikini altı
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Eda Taşpınar, Ekim’de İstanbul’a dönecek. Hayatının yolculuğu için hazırlığa başlayacak.
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Eda Taşpınar’ın ilginç bikinileri
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