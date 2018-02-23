MAGAZİN

Eda Taşpınar üstsüz yakalandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.02.2018 11:27 | Son Güncelleme

Bir zamanlar Bodrum'da bütün bir yaz sezonu şezlongda aynı pozisyonda güneşlenerek hafızalara kazınan Eda Taşpınar, şimdi de Miami'de görüntülendi

Miami'de görüntülenen Eda Taşpınar güneşin tadını çıkarıyor! Üstsüz yakalanan Taşpınar kimseyi umursamadı

Eda Taşpınar kimseyi umursamadı

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Mavi bikinisiyle bir şezlonga uzanan Eda Taşpınar, bir süre sonra bikini üstünü çıkardı.
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Bir yandan çevresini izleyen Eda Taşpınar, uzun süre sere serpe güneşlendi.
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Eda Taşpınar, Bodrum ya da Çeşme'de de zaman zaman üstsüz güneşlenirdi. Ancak şezlonga sırt üstü değil yüzü koyun uzanmayı tercih ederdi.
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Eda Taşpınar'ın sırt üstü yatarak, üstsüz güneşlenmesi yabancı ajansların muhabirlerinin dikkatinden kaçmadı.
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Eda Taşpınar kendi adıyla çıkardığı at kılı fırçası, güneş yağları ve deniz gözlüğünün tanıtımı için geçenlerde Londra’ya gitmişti.
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Şimdi Amerika Miami’de. Hem bir dizi iş görüşmesi yapıyor, hem de fırsattan istifade denizin güneşin tadını çıkarıyor.
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Eda Taşpınar'dan kafa karıştıran paylaşım

Eda Taşpınar'dan kafa karıştıran paylaşım
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Eda Taşpınar’ın ilginç bikinileri

Eda Taşpınar’ın ilginç bikinileri
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Eda Taşpınar'dan cesur bikini altı

Eda Taşpınar'dan cesur bikini altı
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Eda Taşpınar'dan cesur bikini altı

Eda Taşpınar'dan cesur bikini altı
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Eda Taşpınar'dan cesur bikini altı

Eda Taşpınar'dan cesur bikini altı
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Eda Taşpınar'dan cesur bikini altı

Eda Taşpınar'dan cesur bikini altı
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Eda Taşpınar, Ekim’de İstanbul’a dönecek. Hayatının yolculuğu için hazırlığa başlayacak.

Eda Taşpınar, Ekim’de İstanbul’a dönecek. Hayatının yolculuğu için hazırlığa başlayacak.
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Eda Taşpınar’ın ilginç bikinileri

Eda Taşpınar’ın ilginç bikinileri
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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Saklanmamışki yakalansın.Açık açık gösteriyor.Teşhirci demekki.
amaçsızca hayatını yaşamaya çalışıyor. gezmeyi keyif çatmayı amaç sayıyor. soyunuyor,gösteriyor kendini , aklı sıra şov yapıyor. güzel olduğunu düşünüyor. daha naaapsınnn....
5 kg silikon var bunda!
Üstünde normal kıyafet olsa dönüp bakarlar mı acaba?
Silikonlu
bu kadın kendini güzel sanıyor ya ona yanarım...
Allahım Bu Mübarek Cuma Günü Hatrına Şu Kızcağızımıza Biraz Akıl İhsan Eyle...Fazla Güneşlenmekten Devreleri Yandı Yazık...
eda kilomu aldın ne göğüslerin 2 beden büyümüş gibiay pardon yaaa belkide silikondur ne bilimmmmm
Bu kadar para nerden yaa
bunların sadece adları ve sıfatları bizim kültürümüzün izlerini taşımakta geri kalan ne oldukları belli değil
ay tövbe erkeğe de benzemiş. bir an gerçekten o mu diye baktım
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