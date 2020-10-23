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Eda Taşpınar ve Çağrı Atakan'dan Çukur göndermesi

23.10.2020 16:45 | Son Güncelleme:
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Eda Taşpınar ve Çağrı Atakan'dan Çukur göndermesi

Eda Taşpınar ile aşk yaşayan Çukur'un eski oyuncusu Çağrı Atakan hakkındaki iddialara yanıt verdi. Taşpınar ise konu hakkında "Çağrı'yı herhalde oynadığı dizideki gibi zannediyorlar" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta sevgilisi Eda Taşpınar'a gittikleri bir mekanda laf atan bir kişiyle kavga ettiği haberlerin sorulması üzerine Çağrı Atakan, şiddet yanlısı biri olmadığını söyledi.

Atakan daha önce rol aldığı Çukur'a atıfta bulunarak "Dizide iğrenç bir insanı oynuyordum, öyle şiddet durumu yok" diye konuştu.

Eda Taşpınar ise "Çağrı'yı herhalde oynadığı dizideki gibi zannediyorlar. Şiddetle alakası olan bir insan değil. Her şey yolunda çok mutluyuz" sözleriyle sevgilisi Çağrı Atakan'a destek çıktı.

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