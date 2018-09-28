HABER

Edanur'dan 27 gündür haber yok

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 11:23 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 27 gün önce ortadan kaybolan 15 yaşındaki Edanur Yaka'dan haber alınamıyor. Abdülmecit Yaka (56), kızının hayatından endişe ettiğini belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Edanur'dan 27 gündür haber yok

MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 27 gün önce ortadan kaybolan 15 yaşındaki Edanur Yaka'dan haber alınamıyor. Abdülmecit Yaka (56), kızının hayatından endişe ettiğini belirterek, yetkililerden yardım istedi.
Akhisar'ın Hacıishak Mahallesi'nde emekliliğinin ardından inşaatlarda bekçilik yapan babası Abdülmecit Yaka ile yaşayan Edanur Yaka, geçen 1 Eylül'de ortadan kayboldu. Kızını gidebileceği yerlere bakmasına rağmen bulamayan Yaka, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Sokak sokak gezerek kızını arayan Yaka, Facebook sayfasından da "15 yaşındaki kızım Edanur 27 gündür kayıp. Gören, duyan, bilgisi olan, kızımı tanıyanlar, nerede nasıl olursa olsun gören bilgi alanlardan en yakın 155 Polis İmdat ihbar hattını aramalarını insanlık namına rica ediyorum. Yardımlarınızı bekliyorum" yazılı paylaşımda bulundu.
Kızından günlerdir haber alamadığı için perişan halde olduğunu belirten baba Yaka, "2 yıl önce eşim Mübeccel Yaka vefat etti. Annesinin ölümünden sonra kızım çok değişti. Geceleri ben işte olduğum sırada sabahlara kadar sokaklarda geziyordu. Alkol bağımlılığı vardı. Mahkeme kararı ile kaybolmasından süre önce tedavisi için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmasını sağladım. Bir süre tedavi gördükten sonra çıkmıştı. O yaştaki bir kız onca gün ne yer, ne içer, ne yapar? Hayatından endişe ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERRüyada ölü birini gördüyseniz dikkat edin!Rüyada ölü birini gördüyseniz dikkat edin!
Musluk hırsızları yakalandıMusluk hırsızları yakalandı
32 yerinden bıçaklayarak öldürdü, bazaya koyup binadan çıkardı32 yerinden bıçaklayarak öldürdü, bazaya koyup binadan çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

Fethullah Gülen'le fotoğraf çektiren Afif Demirkıran'a kritik görev

Fethullah Gülen'le fotoğraf çektiren Afif Demirkıran'a kritik görev

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
geziyordur orda burda hoppala kızımız. aklı başına gelince döner onlar, evde anne baba baskısı var rahat sevgileriyle oynaşamıyorlar... metro da her sabah görüyorum liseye, dershaneye üniversiteye gidenlerin hepsinde aynı muhabbet, hep erkekler erkekler yol boyunca,
Diğer Haberler
Sapık şeyh 5 erkek çocuğa kabusu yaşattı! Skandal savunma

Sapık şeyh 5 erkek çocuğa kabusu yaşattı! Skandal savunma

İstanbul'da huzurevinde yangın!

İstanbul'da huzurevinde yangın!

Babasının sevgilisini öldürdü! 'O kadın aramıza girdi'

Babasının sevgilisini öldürdü! 'O kadın aramıza girdi'

Elif ve Pınar'ın ardından Edanur için de kötü haber!

Elif ve Pınar'ın ardından Edanur için de kötü haber!

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

İsyan ettiren görüntü! Bunu yapan bir baba

İsyan ettiren görüntü! Bunu yapan bir baba

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.