Eddie Van Halen: 'Rock'ın Mozart'ı' gitarist 65 yaşında hayatını kaybetti

Van Halen grubunun kurucularından, ünlü gitarist Eddie Van Halen kansere karşı verdiği mücadelenin ardından 65 yaşında hayatını kaybetti.

Oğlu Wolfgang Van Halen, babasının gırtlak kanseri tedavisi görmekte olduğunu açıkladı.

Van Halen grubunun en popüler şarkılarından Jump, 1984'te ABD listelerinin zirvesine çıkmıştı.

2006 yılında babasının grubunda bas gitarcı olan Wolfgang, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Olabilecek en iyi babaydı" dedi:

"Onunla sahnede ve sahne dışında geçirdiğim her an bir armağandı. Kalbim kırık ve bu kaybı asla tamamen atlatamayacağımı düşünüyorum. Seni çok seviyorum baba."

https://www.instagram.com/p/CGA4YQmlmSr/

Çok sayıda müzisyen "Rock gitarın Mozart'ı" lakaplı, Hollandalı Amerikalı Van Halen'ı anan paylaşımlarda bulundu.

Kiss grubundan Gene Simmons onun için "Gitar Tanrısı" derken Van Halen üyesi David Lee Roth onunla fotoğrafını paylaşarak "Uzun ve güzel bir yolculuktu" dedi.

TMZ'nin haberine göre Van Halen bir yıldır tedavi görüyordu ve son dönemde kemoterapi de olmuştu.