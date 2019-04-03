"Edebi dilin de sinema dilinin de deve dişi tarafları var"

İSTANBUL (AA) - Yönetmen Derviş Zaim, edebi dil ile sinema dili arasında farklılıklar bulunduğunu belirterek, "Kolay tarafları vardır çok zor tarafları da vardır. Bütün bu kolay ve zor taraflar birbirine benzemezler, elmalar ve armutlar gibidirler." dedi.

Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlanan ikinci romanı "Rüyet"in basın tanıtım toplantısına katılan Zaim, AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Bir düşünceyi film ve senaryo ile mi yoksa kitapla mı anlatmanın daha kolay olduğunun sorulması üzerine Zaim, ikisinin de kendisine ait zorlukları ve kolay tarafları olduğunu söyledi.

Her iki dilin de zorluk ve kolaylığının niyetle ve kullanılan dilin çetrefilliğiyle doğru orantılı olduğunu ifade eden Zaim, şöyle devam etti:

"Edebi dilin de sinema dilinin de deve dişi tarafları da vardır ama kaçabileceğiniz tarafları da vardır. Kolay tarafları vardır çok zor tarafları da vardır. Bütün bu kolay ve zor taraflar birbirine benzemezler, elmalar ve armutlar gibidirler. Birisinde anlatabilmek için göbeğinizi yırtacağınız bir şeyi ötekini kullanarak çok daha rahatlıkla ifade edebilirsiniz ama tersi de doğrudur. Kolay ifade edebildiğiniz bir şey öteki alanda çok zor ifade ediliyor olabilir. Bunların farkına varıp bunun niyetle meseleyle birlikte ele almak gerekiyor ki bunlar da birbirinden ayrılabilen mesele, olay ve olgular değillerdir."