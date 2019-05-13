İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Genç Gönüllüler Kulübü tarafından "Edebiyat Dergisi'nin 50. Yılında Nuri Pakdil" paneli düzenlendi.

Endülüs Fikir ve Sanat Kulübü ile Ses Sanat ve Edebiyat Kulübü ortaklığında, FSMVÜ Üsküdar Yerleşkesinde gerçekleştirilen panelde, Pakdil'i, Prof. Dr. Köksal Alver, Abdullah Harmancı ve Necip Tosun anlattı.

Prof. Dr. Şaban Sağlık, oturum başkanlığını üstlendiği panelde, "Cemal Süreya, Edebiyat Dergisi için 'Büyük Doğu'nun oğludur' diyor. Nuri Pakdil'in kendisi de 'Ben oyumu her zaman dergilere veririm' diyor. Edebiyat dergilerini özellikle çok önemsiyor." dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un "Yoktur benim hayal ile alışverişim. Ne yazmışsam görüp de söylemişim" sözünü hatırlatan Sağlık, Pakdil'in de ne yazmışsa yaşadığını, ne yaşamışsa onu yazmış biri olduğunu dile getirdi.

- "Edebiyatla zulme dikkat çekmemiz gerekir"

Doç. Dr. Abdullah Harmancı da Edebiyat Dergisi'nin çıkışı ve yayın sürecinden bahsederek, "1990'lı yıllarda Türkiye'de ve dünyada olan şey, dergiciliğe de oldu. Yazıya, edebiyata yüklediğimiz anlam büyük ölçüde değişti." ifadelerini kullandı.