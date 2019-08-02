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Edebiyat eserlerine bakanlık desteğinin ikinci dönemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 10:00 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğine hak kazanacak yayıncılar, aldıkları mali yardımın yüzde 35’ini kitabın yazarlarına ödeyecek.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edebiyat Eserlerine Destek Projesi (EDES) kapsamında, 2014 yılından günümüze 167 esere toplam 2 milyon 2 bin lira mali yardım sağladı.Türk edebiyatında yeni ve özgün eserlerin üretilmesini, yayınlanmasını ve yeni yazarların desteklenmesini sağlayan Edebiyat Eserlerine Destek Projesi (EDES) başvurularının ikinci dönemi başladı.Kültür ve Turizm Bakanlığınca, edebiyatımıza yeni boyutlar kazandırabilecek, özgün nitelikler taşıyan ve daha önce hiç yayınlanmamış eserlerin teşvik edildiği destek programına yayınevleri şubat ve ağustos aylarında başvurabiliyor.Bu yıl ilk dönemin gerçekleştirildiği Şubat ayında ise 75 başvuru arasından 32 projeye toplam 402 bin lira mali yardım sağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğine hak kazanacak yayıncılar, aldıkları mali yardımın yüzde 35’ini kitabın yazarlarına ödeyecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edebiyat Eserlerine Destek Projesi (EDES) kapsamında, 2014 yılından günümüze 167 esere toplam 2 milyon 2 bin lira mali yardım sağladı.
Türk edebiyatında yeni ve özgün eserlerin üretilmesini, yayınlanmasını ve yeni yazarların desteklenmesini sağlayan Edebiyat Eserlerine Destek Projesi (EDES) başvurularının ikinci dönemi başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, edebiyatımıza yeni boyutlar kazandırabilecek, özgün nitelikler taşıyan ve daha önce hiç yayınlanmamış eserlerin teşvik edildiği destek programına yayınevleri şubat ve ağustos aylarında başvurabiliyor.
Bu yıl ilk dönemin gerçekleştirildiği Şubat ayında ise 75 başvuru arasından 32 projeye toplam 402 bin lira mali yardım sağlandı. 1 Ağustos’ta başlayan ikinci dönem başvurular ise ay sonuna kadar sürecek.

Başka bir fondan destek alınmama şartı
Kültür ve Turizm Bakanlığının vereceği desteğe hak kazanacak yayıncılar aldıkları mali yardımın yüzde 35’ini kitabın yazarına ödeyecek. Yayıncıların en fazla 3 eser için müracaat edebildikleri başvuruların öncesinde veya proje uygulama sürecinde herhangi bir fondan destek alınmamış olması da aranan nitelikler arasında. Ayrıca, yayın desteği alan yayıncıların, desteğe ilişkin kurul kararlarının ilanından itibaren 2 ay içerisinde en az bin adet basım yaparak, yayımlanmış eserin bandrollü 150 nüshasını destek sözleşmesinde belirtilen tarihte Bakanlığa teslim etmeleri gerekiyor. Edebiyat Eserlerini Destekleme ve Değerlendirme Kurulunca değerlendirilecek başvurulara ilişkin detaylı bilgi http://ekygm.gov.tr/edebiyatdestek/web/index.php/content/index/id/14/ adresinde yer alıyor.

167 esere 2 milyon 2 bin lira
EDES hayata geçirildiği 2014 yılından günümüze toplam bin 341 başvuru yapıldı ve 167 esere 2 milyon 2 bin lira mali destek sağlandı. Bakanlık, 2018 yılında 50 esere yayın desteği vererek, 63 bin 770 adet kitabı okurlara ulaştırdı. Basılan bu kitaplardan 7 bin adedi ise kullanıcıların hizmetine sunulmak üzere halk kütüphanelerine gönderildi. Hikayeler, romanlar ve şiirler proje kapsamında en çok desteklenen türler oldu.

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