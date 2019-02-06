Edebiyat öğretmeni 5 yılın sonunda yeniden yürüdü

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 2014 yılında trafik kazası geçiren edebiyat öğretmeni Mustafa Taşdemir, 5 yıl sonra tekrar yürümeye başladı.

Korkuteli ilçesinde edebiyat öğretmenliği yapan 41 yaşındaki Mustafa Taşdemir, 2014 yılında trafik kazası geçirdi. Kaza esnasında iki bacağı da kırılan Taşdemir, ambulansla en yakındaki hastaneye kaldırılarak, ameliyata alındı. Taşdemir’in yapılan ameliyat sonrasında bacağına yerleştirilen platin kırıldı ve kemiği bir türlü kaynamadı. Dört ameliyatın ardından umudunu kaybeden Taşdemir, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Memorial Antalya Hastanesinde Op. Dr. Murat Baloğlu ile görüşerek, ameliyat olmaya karar verdi. Başarılı ameliyatla sağlığına kavuşan ve yatağa mahkum olmaktan kurtulan Taşdemir, tekrar yürümeye başladı.

"Sağ bacağı yürüyemez hale geldi"

Mustafa Taşdemir sol bacağındaki hareket yetisini kazanarak hayatına devam ederken, bu kez de yatağa bağımlı olarak geçen bir yılda hareketsizlik yüzünden sağ bacağının ön çapraz bağlarının kopmuş olduğu ortaya çıktı. Sorun nedeniyle yürürken dizi dönen ve bacağı farklı şekilde hareket eden Taşdemir’e, sol bacağı iyileştikten sonra Op. Dr. Murat Baloğlu tarafından kapalı yöntemle çapraz bağ ameliyatı yapıldı. Rahat bir şekilde yürüyebilir hale gelen Taşdemir’in duruş bozukluğu da ortadan kalktı.

Taşdemir, "Daha önce yapılan ameliyatlardan sonra sol bacağımın üstüne basmamam söylenmişti. Murat Bey geldi, bana akşama kadar çalışacağım egzersizler hakkında bilgi verdi. Akşam geldi, ’Şimdi ayağının üstüne bas’ dedi. Daha önce basmama hiç izin verilmemişken, Murat Bey ameliyatın ertesi gün yürümeme yardımcı oldu. Evime nasıl gideceğim ve merdivenleri nasıl çıkacağım diye düşünürken kendim yürüyerek gittim" ifadelerini kaydetti.

İkinci ameliyatı da başarıyla atlatan Taşdemir, "Daha önce yürümediğim için dizimin döndüğünü bilmiyordum. Murat Bey sayesinde yürümeye başlayınca anlaşıldı ki benim çapraz bağlarım da yırtılmış. Evde zaman geçirmek ve öğrencilerimden uzak kalmak çok zordu. Onlara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.