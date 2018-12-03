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Edebiyat öğretmeni tuz ruhu içip intihar etti, bıraktığı not yürekleri dağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2018 09:09 | Son Güncelleme

Adana'da evli bir adamla birlikte yaşayan ve engelli bir çocuğu bulunan edebiyat öğretmeni, "Oğluma iyi bakın, bunu yapmak zorundayım" notu bırakıp tuz ruhu ve çamaşır suyunu karıştırıp içerek intihar etti.

Edebiyat öğretmeni tuz ruhu içip intihar etti, bıraktığı not yürekleri dağladı

Adana'da merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde bir apartmanın 4. katında meydana gelen olayda bir meslek lisesinde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Z.E. (39), “Veli toplantısına gideceğim” diyerek zihinsel engelli oğlunu kız kardeşinin evine bıraktıktan sonra kendi evine döndü.

"OĞLUMA İYİ BAKIN, BUNU YAPMAK ZORUNDAYDIM"

Resmi nikahı olmadan birlikte yaşadığı H.K.’nin, resmi nikahlı eşiyle yurt dışına çıktığını öğrendiği ve çeşitli borçları olduğu için bunalıma girdiği iddia edilen Z.E., "Oğluma iyi bakın, bunu yapmak zorundaydım" yazılı not bıraktıktan sonra nota "kredi kartı şifrelerini" de yazıp çamaşır suyu ve tuz ruhunu karıştırıp içerek intihar etti.

HİÇBİR ŞEYDEN HABERİ YOKTU

Z.E.’nin veli toplantısına gitmemesi üzerine iş arkadaşları durumu Z.E.’nin yakınlarına bildirdi. Eve gelen yakınları, kapının açılmaması üzerine durumu polis ekiplerine haber verdi. Kapının çilingir yardımıyla açılması üzerine, yakınları, Z.E.’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri, Z.E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de eve gelerek incelemede bulundu. Bu sırada Z.E.’nin zihinsel ve bedensel engelli oğlu S. de apartmanın otoparkında her şeyden habersiz arkadaşlarıyla oyun oynayıp sohbet etti. Çocuk, intihar eden annesinin olayını araştırmak üzere apartmana gelen olay yeri inceleme polislerini şaşkın gözlerle her şeyden habersiz izledi. İntihar eden öğretmenin yakınları ise çocuğa sarılarak ağladı.

Kadının cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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adana intihar

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Hocam ne yaptın sen yaaa?Ben de öğretmenim,,eşimden ayrıyım,Boğazıma kadar borçtayım ama çiçek gibi bir kızım var.İntiharda neymiş.Mekanın cennet olsun canım öğretmenim
senin bir can borcun vardı, ödedin gittin. Ya çocuk ne olacak,kimlerin eline kalacak? ben çocuğa acıdım.
allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun çok üzüldüm..keşke yapmasaydın.
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