Edenred mobil uygulamasıyla kart güvenliği sağlanıyor

İSTANBUL (AA) - Edenred yeni özellikler ekleyerek güncellediği Ticket Türkiye uygulaması ile tüm kullanıcılarına daha pratik, içerik olarak da daha zengin ve iyi bir deneyim sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ticket markası ile dünyada ön ödemeli kuponlarla öğle yemeği hizmeti sisteminin kurucusu ve Türkiye'de de yemek kuponu hizmetini sunan ilk uluslararası firma unvanına sahip olan Edenred, geliştirdiği çözümlerle dijital dünyada da varlığını güçlendirmeye devam ediyor.

Edenred, Ticket markası için geliştirdiği mobil uygulamasına eklediği özellikler ile kullanıcılarının hayatını daha da kolaylaştırıyor. Edenred, Ticket markası için geliştirdiği uygulamaya eklediği özellikler ile uygulamanın kullanım yaygınlığını artırmayı amaçlıyor.

Ticket Türkiye uygulamasına eklenen "aktif/bloke" özelliği sayesinde Ticket kart kullanıcılarına, kartlarını aktif veya bloke etme olanağı sağlıyor. Böylelikle kart çalınsa veya kaybolsa bile anında bloke ederek kullanıma kapatmaya imkan tanıyor. Anında bloke özelliği sayesinde kart içerisindeki mevcut bakiye korunmuş oluyor. Mobil uygulama üzerinden kartın tek bir tıkla bloke edilebilme olanağının yanında istendiğinde de bloke yine bir tıkla kaldırılabiliyor.