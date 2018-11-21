HABER

Edenred mobil uygulamasıyla kart güvenliği sağlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 16:09 | Son Güncelleme

Mobil uygulama içerisinde yer alan özellik sayesinde kullanıcılar kendi kartlarını aktif veya bloke edebiliyor

İSTANBUL (AA) - Edenred yeni özellikler ekleyerek güncellediği Ticket Türkiye uygulaması ile tüm kullanıcılarına daha pratik, içerik olarak da daha zengin ve iyi bir deneyim sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ticket markası ile dünyada ön ödemeli kuponlarla öğle yemeği hizmeti sisteminin kurucusu ve Türkiye'de de yemek kuponu hizmetini sunan ilk uluslararası firma unvanına sahip olan Edenred, geliştirdiği çözümlerle dijital dünyada da varlığını güçlendirmeye devam ediyor.

Edenred, Ticket markası için geliştirdiği mobil uygulamasına eklediği özellikler ile kullanıcılarının hayatını daha da kolaylaştırıyor. Edenred, Ticket markası için geliştirdiği uygulamaya eklediği özellikler ile uygulamanın kullanım yaygınlığını artırmayı amaçlıyor.

Ticket Türkiye uygulamasına eklenen "aktif/bloke" özelliği sayesinde Ticket kart kullanıcılarına, kartlarını aktif veya bloke etme olanağı sağlıyor. Böylelikle kart çalınsa veya kaybolsa bile anında bloke ederek kullanıma kapatmaya imkan tanıyor. Anında bloke özelliği sayesinde kart içerisindeki mevcut bakiye korunmuş oluyor. Mobil uygulama üzerinden kartın tek bir tıkla bloke edilebilme olanağının yanında istendiğinde de bloke yine bir tıkla kaldırılabiliyor.

\

- Kampanyalı restoranlar bir tıkla görülebiliyor

Diğer yandan, Ticket Türkiye’nin güncellenen uygulaması sayesinde kullanıcıların yakınlarındaki kampanyalı restoranları görmesi de artık mümkün hale geliyor. Böylece kart sahipleri çevrelerinde yer alan kampanyalardan hızlıca haberdar olurken, bütçelerine göre de seçim yapabiliyor.

İnternetin olduğu her yerden ulaşılabilen kullanıcı dostu ve avantajlarla dolu Ticket Türkiye uygulaması ile Türkiye’nin dört bir yanındaki restoranlar da görüntülenebilirken, kartın harcama hareketleri, harcama noktaları ve yedekleme detayları gibi önemli verilere de rahatlıkla ulaşılabiliyor.

PARTNERHerkes ev yapıyorlar sandı ama, ortaya çıkan şey şaşırttı!Herkes ev yapıyorlar sandı ama, ortaya çıkan şey şaşırttı!
Bitlis’te tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılıyorBitlis’te tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılıyor
Erdemli'de ağaçlara kimlik kartı çıkartıldıErdemli'de ağaçlara kimlik kartı çıkartıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edenred Mobil uygulama

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

İlginizi Çekebilir

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı! Saat verdiler

Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı! Saat verdiler

MHP'de deprem! Peş peşe şok istifalar

MHP'de deprem! Peş peşe şok istifalar

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Görevden alınan başkan öyle bir şey yaptı ki! Herkes şok oldu

Görevden alınan başkan öyle bir şey yaptı ki! Herkes şok oldu

Kütahya'da öğretmen cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

Kütahya'da öğretmen cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

Jandarma hepsini drone ile avlıyor

Jandarma hepsini drone ile avlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.